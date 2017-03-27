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memurlara bes dönemi başlıyor! işte kesilecek para...

MEMURLARA BES DÖNEMİ BAŞLIYOR! İŞTE KESİLECEK PARA...

BES'le birlikte 45 yaş altı çalışanların maaşından kesinti başladı. Nisan ayında BES'in ikinci etabı başlayacak. Milyonlarca memurun da Nisan 15'te maaşlarından ilk kesinti yapılacak.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:45
Puan Ver : Memurlara Bes Dönemi Başlıyor! İşte Kesilecek Para...(9/10)11


İLK KESİNTİ 15 NİSAN'DA



BES'le birlikte 45 yaş altı çalışanların maaşından kesinti başladı. Nisan ayında BES'in ikinci etabı başlayacak. Milyonlarca memurun da Nisan 15'te maaşlarından ilk kesinti yapılacak.



'Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)' 45 yaş altı tüm çalışanlar (memurlar dahil) için zorunlu hale getirilmişti. Daha önce BES'i olsun olmasın 13 milyon çalışan bu kapsama alınmıştı. Sistem kademeli işliyor. İlk uygulama 1 Ocak'ta başladı. Ocak itibarıyla 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektörde toplam 1.8 milyon kişi zorunlu BES'e girdi. Bunlardan 836 bini kaldı, 974 bini sistemden çıktı.



 



kaynak:sabah








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