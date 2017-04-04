MEMURLARA VE EMEKLİLERE MÜJDE! TEMMUZ'DA EK ZAM VAR
İlk üç ayda enflasyon yüzde 4.3.4 çıktı. Bu rakam yüzde 3 olan memur ve emeklisinin maaş zammını aştığı için Temmuz’da ek zam göründü. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Bunun da en az yüzde 5 olacağı hesaplanıyor...
Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. İlk 6 ayda enflasyon bunun üstünde çıkarsa fark yansıtılacaktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; enflasyon ilk 3 ayda yüzde 3'ü aştı: Yüzde 4.34. Uzmanlar, Temmuz'a kadar enflasyonun eksi çıkmasını beklemiyor. Bir başka deyişle, enflasyon eksi çıkmazsa memur ve emeklisine en az yüzde 1.34 fark zammı yansıtılacak.
kaynak:milliyet
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