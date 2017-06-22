

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın alacağı zam oranlarını enflasyon rakamları belirliyor. Devlet böylece emeklisine ve memuruna enflasyonun altında zam vermeme prensibiyle hareket ediyor. Memur ve memur emeklilerine de zamlarından hariç enflasyon farkı ödeniyor. Temmuzda 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaşına yüzde 4 zam yapılacak. Ancak 6 aylık enflasyon rakamı ocakta yapılan yüzde 3'ün üzerinde çıkarsa fark oluşacak. İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında fark verileceği kesinleşti. Çünkü ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 oranında çıktı. Böylece 5 aylık rakamlara göre enflasyon farkı yüzde 3.18 oldu. Beklenti anketleri haziran enflasyonunun yüzde 0.30 çıkacağını öngörüyor. Buna göre de enflasyon farkı yüzde 3.48, toplam temmuz zammı ise tahmini olarak yüzde 7.48 olacak.







EN AZ 2 BİN 790 LİRA







Bu oranlara göre memurların maaşında 197 ile 745 lira arasında artış yaşanacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetli maaşı 2 bin 593 liradan 2 bin 790 liraya ulaşacak. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 783 liradan 10 bin 528 liraya yükselecek. Maaşlara önce enflasyon farkı ekleniyor. Daha sonra da toplu sözleşme zammına göre hesap yapılıyor. Aynı oranlar memur emeklileri için de uygulanacak.







kaynak:mynet