Fetö'nün Akademik Yapılanmasına İlişkin İlk İddianame...
Kpss Puan Türleri Yeniden Belirlendi
Gözaltına Alınan Hdp'li Ziya Pir Serbest Bırakıldı
Şüpheli Paket Elinde Patladı!
İşte Türkiye'nin En Değerli 20 Şirketi!
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü
Ayakkabı Seçiminizi Yanlış Yaparsanız Bakın Ne Oluyor ?
'cumhurbaşkanına Hakaret' Suçuyla İlgili Karar Verildi
Pfdk, Chedjou'nun Cezasını Açıkladı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kızını 9 Yıl Sonra Gördü
Atatürk Havalimanı Nda Reina Saldırısıyla İlgili ...
Sassuolo, Aquilani'yi Kiraladı
Barbaros Şansal'a Saldırı Hakkında Soruşturma
Diriliş Ertuğrul'un Gümüştekin'i Hakkında Şok İddia
Reina'daki Terör Saldırısıyla İlgili Gözaltı Sayısı Yükseldi
Kulak Temizleme Çubuğu Kullananlar Dikkat!
Saldırganın Kırgız Olduğuna Dair Haberleri İnceliyoruz
Çeyrek Altın Kaç Lira?
Sokakta Kimse Kalmasın Projesi
Sosyal Medya Paylaşımları Başınıza Bela Olabilir

MEMURUN ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU


MEMURUN ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU
Tarih : 03 Ocak 2017, 14:03
Puan Ver : Memurun Zamlı Maaşları Belli Oldu(6/10)3


Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058e, taban aylık katsayısı 1,503595e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.



GENEL MÜDÜR MAAŞI 3,04 ARTTI



Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.



TÜM MEMURLARIN 3,3 OLDU



12nci derecenin 1inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13üncü derecenin 3üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.



İŞTE ÖĞRETMEN MAAŞLARI



7nci derecenin 1inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8inci derecenin 1inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı.Böylece 7nci derecenin 1inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8inci derecenin 1inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.





Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257,87 liraya yükseldi.



 



kaynak:sabah







Etiketler: Memurun  Zamlı  Maaşları  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER