MEN CEZASI SONRASI SALİH TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
İsviçre ekibi Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası Salih Uçan'ı Fenerbahçe'ye gönderiyor.
Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası F.Bahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ı geri gönderme kararı aldı.
İsviçre temsilcisi 24 yaşındaki orta sahanın satın alma hakkını kullanmayacak. Sochaux, 950 bin euro alacağı nedeniyle Sion'u UEFA'ya şikayet etmişti.
Kaynak: haberinburada
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