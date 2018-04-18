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Men cezası sonrası Salih Türkiye'ye dönüyor

MEN CEZASI SONRASI SALİH TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

İsviçre ekibi Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası Salih Uçan'ı Fenerbahçe'ye gönderiyor.

Tarih : 18 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Men Cezası Sonrası Salih Türkiye'ye Dönüyor(6/10)2

Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası F.Bahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ı geri gönderme kararı aldı.

İsviçre temsilcisi 24 yaşındaki orta sahanın satın alma hakkını kullanmayacak. Sochaux, 950 bin euro alacağı nedeniyle Sion'u UEFA'ya şikayet etmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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