MENAJERİ AÇIKLADI: BRUMA LEİPZİG'LE ANLAŞTI
Galatasaraylı Bruma'nın menajeri, Leipzig transferinin tamamlandığını duyurdu.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın menajeri Catio Balde, oyuncusunun RB Leipzig'e transferinin tamamlandığını açıkladı.
Portekiz basınına konuşan Balde, "Birkaç pürüz kalmıştı, dosyalarla alakalı, onları da tamamaldık. Şu an her eşy eksiksiz. Zaten sağlık kontrolünden de geçti. 5 yıllık anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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