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MENBİÇ'TE PKK'YA BÜYÜK ŞOK! KÖYLÜLER TERÖRİSTLERİ KOVDU


Menbiç'te PKK'ya büyük şok! Köylüler teröristleri kovdu
Tarih : 03 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Menbiç'te Pkk'ya Büyük Şok! Köylüler Teröristleri Kovdu(8/10)4

Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu.

JÖH VE PÖH EKİPLERİ AFRİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti.

Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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