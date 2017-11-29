TFF 2. Lig kırmızı grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, bir zamanlar Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen golcü oyuncu Gökhan Ünal ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, golcü oyuncu Gökhan Ünal ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK FESHEDİLDİ

Menemen Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Ünal'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi. Golcü oyuncuya, verdiği emek için teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giyen 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2016-2017 sezonundan beri Menemen Belediyespor'da mücadele ediyordu.

İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 25 maça çıkan Gökhan Ünal, 8 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada