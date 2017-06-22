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Menez Resmen Antalya'da
Transfer Harekatı

menez resmen antalya'da

MENEZ RESMEN ANTALYA'DA

Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, kendisini üç yıllığına kırmızıbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:14
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Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, kendisini üç yıllığına kırmızıbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fransız yıldız, "Burada olmak gurur verici, çok mutluyum. Güzel bir şehirde futbol oynayacağım. Tek amacım galibiyetler almak ve futbol tutkunu Antalyaspor taraftarını memnun etmek" diye konuştu. Menez, Antalyaspor'u tercih etmesinde Eto'o'nun önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.



Menez, basın mensuplarının sorusu üzerine favori mevkiinin sol açık olduğunu söyledi. Başkan Ali Şafak Öztürk ise "Sol açık mı? Bize söylenmemişti" diye espri yaptı.



 



kaynak:sabah








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