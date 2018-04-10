MERAKI ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYORDU! PENCEREDEN GELEN SESİ KONTROL ETMEK İSTERKEN TÜFEKLE VURULDU
Adana'da, pencere camından gelen sesi kontrol etmek için başını dışarı uzatan adam, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Yaşar T'ye (49) evindeyken, dışarıdan pencere camına vurulması üzerine sesin nedenini anlamak için başını uzattığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
YÜZÜNE SAÇMALAR İSABET ETTİ
Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaşar T, yaralandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste müdahale edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saldırının ardından olay yerinde delil çalışması yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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