Şırnak ve Cizre'ye gitmek için Diyarbakır Havalimanına gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca "Hoşgeldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Şırnak ve Cizre'ye gitmek için uçak ile Diyarbakır'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Havalimanında Kürtçe, Zazaca ve Türkçe, 'Baba ocağına hoşgeldiniz', 'Hoşgeldiniz Meral bacı', 'Hoşgeldiniz Başbakanımız Meral bacımız' yazılı pankartlarla karşılandı. "İYİ PARTİ GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLUŞTURACAK"

Havalimanı önünde yöresel kıyafet giyen iki çocuk tarafından karşılanan Akşener, havalimanın VIP salonunda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, 15 yıl aradan sonra Şırnak'a gideceğini ifade ederek, bölge halkıyla bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğini söyledi. Güneydoğu'daki seçmenin AK Parti ile HDP arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını dile getiren Akşener, İyi Parti olarak, güçlü bir alternatif oluşturduklarını aktardı."BABAMIN AİLESİ DİYARBAKIR'DAN YUNANİSTAN'A GİTME"

Havalimanı önünde 'Baba ocağına hoşgeldin' pankartıyla karşılanan Akşener, babasının ailesi Diyarbakır'dan Yunanistan'a gittiğini hatırlattı. Akşener, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme. Ben bunu yıllardır söylüyürum ama genel başkanlığına yürüyünce o zaman duyuruldu. DYP'de ilk seçildiğim dönemlerde Salim Ensarioğlu'na derdim, benimle iyi geçinin yoksa Diyarbakır'dan aday olurum diye. Babamın tarafı buralıdır" diye konuştu.Akşener, açıklamasının ardından partililer tarafından davul zurnayla Şırnak'a uğurlandı.

Kaynak: haberinburada