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mercedes a serisi, sedan model için hazırlanıyor

MERCEDES A SERİSİ, SEDAN MODEL İÇİN HAZIRLANIYOR

Gittikçe rekabetin arttığı otomotiv pazarında birçok üretici sahip olduğu modeller üzerinde çeşitlendirme yaparak pazar payını arttırma planları yapıyor. Bunlardan biri olan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, A serisi modeli için sedan bir tasarım çeşitliliğine gitmek istiyor.

Tarih : 25 Aralık 2016, 11:53
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Otomobil pazarında kendine ait olan payı daha çok arttırmak isteyen Alman otomotiv devi Mercedes-Benz sahip olduğu model çeşitliliğini fazlalaştırmak istiyor. Şirket bu doğrultuda A serisi modeli için yeni bir sedan kasa tasarımı planlıyor. Bu yeni model BMW 1 Serisi Sedan ve Audi A3 Sedan modellerinin doğrudan rakibi olacak.



Bu yeni modelin dört silindirli dizel, benzin yada hibrit güç üniteleri seçenekleri ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Modelde 2.0-litre dizel ve turbo benzinli motorların yanı sıra Renault-Nissan üretimi 1.5-litre dizel ve 1.6-litre turbo benzinli motor versiyonlarında daha ucuz modellerde sunulması tahmin ediliyor. Şanzıman kısmına bakacak olursak ise  6-ileri manuel ve 9-ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kullanıcıya ulaşacak.








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