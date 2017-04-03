Mercedes'in ilk önden çekişli modeli olarak tarihe geçen A Serisi 20 yaşında. İlk iki neslinde yerden yüksek yapısıyla boyutlarına göre çok geniş bir yaşam alanı sunabilen A Serisi bugün hayatına kompakt bir hatchback.



Kadınların favori modelleri arasında yer alan dünün kullanışlı MPV'si bugününse sportif kompakt hatchback'i ESP'nin yaygınlaşmasında da öncü bir rol oynamıştı.



İlk kez 1997 yılında yollara çıkan A Serisi'nde birinci nesilde uzun şasili bir versiyon da 2001 yılında aileye katıldı.



2004 yılında üretilmeye başlayan ikinci nesilde uzun versiyon B Serisi adıyla satılmaya başlarken ilk kez üç kapılı bir versiyon da seçenekler arasına eklenmişti..







kaynak:sabah