

İSTANBUL'UN TARİHİ SEMTLERİNDE KLASİK OTOMOBİL ŞÖLENİ







Klasik otomobil sahipleri ve severlerinin büyük bir heyecanla beklediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017, İstanbul ve çevresinde yaklaşık 250 km'lik bir parkurda gerçekleşecek. Birbirinden özel 100'e yakın klasik otomobilin katılacağı Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye, 22 Nisan Cumartesi sabahı saat 10:00'da, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'in önünde start verilecek. Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etkinlik kategorisinde düzenlenecek Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ilk gününde İstanbul'un Avrupa yakasındaki rota izlenecek. Ralliye katılan otomobiller Boğaz hattında İstanbul'un tarihi semtlerinden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaşacak; burada verilecek öğle yemeği molasının ardından rallinin ilk günü Kemerburgaz Kemer Country Club'daki finish noktasında son bulacak.







Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ikinci gününde ise Istanbul Park'ta bulunan Mercedes-AMG Lounge'da organize edilecek brunch'ın ardından start verilecek. Şile istikametine doğru yol alacak yarışmacılar, Best Western Şile Gardens Hotel'de düzenlenecek barbekü partisinde mola verdikten sonra ralliyi Kavacık Limak Eurasia Hotel'de sona erdirecek. Mercedes-Benz'e özel bir etabın da düzenleneceği rotada en iyi zamanlamayla ralliyi tamamlayarak dereceye giren ekipler, Limak Eurasia Hotel'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.







Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü'nün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılacak.







Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirecek bu yılki ralliyi izlemek ve birbirinden ilginç hikâyeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyen otomobil severlerin katılımına açık olacak. İzleyiciler, 22 Nisan 2017 Cumartesi sabahı saat 10:00'da Hilton İstanbul Bosphorus Hotel önünde ralliye start verilen etkinliğe katılabilecekler.







kaynak:sabah