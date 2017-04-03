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mercedes-benz elektrikli otomobil üretiminde atağa kalkıyor

MERCEDES-BENZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE ATAĞA KALKIYOR

Mercedes-Benz, 2022 yılına kadar 10 elektrikli otomobil modelini sürücülerin hizmetine sunacağını duyurdu.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:41
Puan Ver : Mercedes-Benz Elektrikli Otomobil Üretiminde Atağa Kalkıyor(6/10)5


Son zamanlarda birçok şirket elektrikli ve hibrit otomobillere olan yatırımını gün geçtikçe arttırıyor. Bu şirketlerden biri olan Mercedes-Benz 2022 yılına kadar 10 elektrikli otomobil hizmete sunacağını açıkladı. Bu üretim aşamasında üretilecek üst seviye modeller Tesla ile yoğun bir rekabete girecek.



Pazardaki en büyük rakibi Tesla karşısında elini güçlendirmek isteyen Mercedes-Benz, 10.8 milyar dolarlık yatırım ile piyasada iddialı konuma geliyor.



Bu atılımlarda ikinci durum ise alternatif yenilenebilir enerjilerin dünyada gittikçe artan popülerliği olarak gösterilebilir. Hem maliyet hem de çevre bilinci açısından enerji kaynaklarının bu şekilde değerlendirilmesi oldukça önem taşıyor.



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