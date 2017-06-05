

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC yenilenen ön tampon, yeni hava girişleri, krom ön tampon altı eklentileri ve parlak siyah detaylarla dinamik bir görünüme kavuştu.



Arka kısımda tampona entegre yeni difüzör, krom süslemeler ve tavan spoyleri üzerindeki eklenti de görsel etkisinin dışında, sürüş dinamizmini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Aracın rüzgâr sürtünme katsayısı 0.33 cw değeri ile öncüsüne göre daha düşük.











kaynak:sabah