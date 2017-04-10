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mercedes-benz'in yeni yüzleri!

MERCEDES-BENZ'İN YENİ YÜZLERİ!

Mercedes Benz, bir Amerikan kası olan V8 motorunu, orta segment SUV'siyle tanıştırdı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:10
Puan Ver : Mercedes-Benz'in Yeni Yüzleri!(10/10)10


Mercedes-Benz New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni AMG GLC 63 4MATIC+ SUV ve Coupé ile Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ SUV ve Coupé modelleriyle kendisini gösterdi. İşin iyi tarafı, 4,0 litre hacminde sekiz silindirli çift turbo beslemeli motorlarda iki farklı güç seviyesi arasında seçim yapılabilecek.

 

Bunun temelini oluşturan modellerden biri 476 beygir gücü üreten Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+, diğerleri ise 510 beygir gücü üreten Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ ve Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé. Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ yüksek performansıyla saatte 100 km hıza sadece 3,8 saniyede çıkarken Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ bunu 4,0 saniyede başarıyor.

Yeni Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ ve yeni Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé, kendi segmentlerinde sekiz silindirli ve çift turbo beslemeli motora sahipler.

 

Mercedes-Benz, yeni E-Serisi Cabriolet ile E-Serisi ailesini tamamlıyor. Yeni dört-koltuklu klasik kumaş tentesi ile saf, duygusal tasarımla dört kişilik uzun mesafe rahatlığını en modern teknoloji ile birleştiriyor. Teknolojik geliştirmeler arasında, kablosuz şarj ve dijital araç anahtarı, geniş dijital ekranlı kokpiti, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu ve en yeni sürüş yardım sistemleri yer alıyor.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Mercedes-Benz  İn  Yeni  Yüzleri    haber

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