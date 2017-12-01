MERCEDES X-CLASS TÜRKİYE'YE GELDİ
Mercedes'in tarihinde ilk kez girdiği pick-up segmentindeki modeli X-Class Türkiye'ye geldi. Aracın Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 135 bin lira olarak belirlendi.
2017 Temmuz ayında Cape Town'da dünya lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Türkiye pazarına giriş yaptı.
İKİ MOTOR ALTERNATİFİYLE GELİYOR
Mercedes-Benz, X-Class'ı 220 d (163 BG/120kW) ve 250 d (190 BG/140 kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek.
Mercedes Benz X-Class'ta Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. X-Class'ı 220 d 6 ileri manuel seçeneği ile satın alınabilirken, 250 d hem 6 ileri manuel hem de 7 ileri otomatik vites versiyonuna sahip. Araçların yakıt tüketimi ise sırasıya 7.6 litre ve 7.5 litre.
BAŞLANGIÇ FİYATI 135 BİN LİRA
1 Aralık itibariyle Türkiye'de satışa çıkan X-Class'ın başlangıç fiyatı 135 bin lira olarak belirlendi.
X-Class, Türkiye pazarında Nissan Navara, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok ve Mitsubishi L-200 gibi rakiplerle mücadele edecek.
Şirket 20 bin adet olan toplam pazarda yüzde 10'luk bir satışa ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar