Mercedes'in tarihinde ilk kez girdiği pick-up segmentindeki modeli X-Class Türkiye'ye geldi. Aracın Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 135 bin lira olarak belirlendi.

2017 Temmuz ayında Cape Town'da dünya lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Türkiye pazarına giriş yaptı.

İKİ MOTOR ALTERNATİFİYLE GELİYOR

Mercedes-Benz, X-Class'ı 220 d (163 BG/120kW) ve 250 d (190 BG/140 kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek.

Mercedes Benz X-Class'ta Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. X-Class'ı 220 d 6 ileri manuel seçeneği ile satın alınabilirken, 250 d hem 6 ileri manuel hem de 7 ileri otomatik vites versiyonuna sahip. Araçların yakıt tüketimi ise sırasıya 7.6 litre ve 7.5 litre.

BAŞLANGIÇ FİYATI 135 BİN LİRA

1 Aralık itibariyle Türkiye'de satışa çıkan X-Class'ın başlangıç fiyatı 135 bin lira olarak belirlendi.

X-Class, Türkiye pazarında Nissan Navara, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok ve Mitsubishi L-200 gibi rakiplerle mücadele edecek.

Şirket 20 bin adet olan toplam pazarda yüzde 10'luk bir satışa ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: haberinburada