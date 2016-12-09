Son dönemlerde elektrikli araç haberleri ile gündemden düşmeyen Mercedes, elektrikli araçları yeni bir alt marka ile satışa sunacak. İşte detaylar.



Son dönemlerde elektrikli araç haberleri ile gündemden düşmeyen Mercedes, elektrikli araçları yeni bir alt marka ile satışa sunacak. İşte detaylar.







Otomotiv sektörünün otoriter ismi Mercedes, diğer rakipleri gibi elektrikli araçlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Paris Motor Show'da konsept aracını sergileyen Alman otomotiv devi, şimdi yeni markası için hazırlanıyor.



İddia, 2019 yılına kadar Mercedes-Benz'in yeni markasını duyuracağı yönünde. Söz konusu marka “EQ” olarak adlandırılacak. “EQ” ismi zaten şimdiden “Generation EQ” olarak Mercedes tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla bu değişiklik pek sürpriz etkisi yaratmayacak.



Elektrikli otomobil markası EQ geliyor!



Car & Driver isimli sitenin iddiasına göre Mercedes, yeni markası EQ altında her yıl yeni bir model ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Dünya çapında elektrikli otomobillere olan artan talep düşünüldüğünde bu iddia oldukça makul görünüyor.



EQ markası altında lanse edilecek yeni araçlar haricinde Mercedes amblemi taşıyan araçlarda ise hibrid dönüşümü bekleniyor. Yüzdesel anlamda diğer otomobiller ile karşılaştırıldığında elektrikli ve hibrid araçların oranı henüz %2 ile %5 arasında olsa da, otomotiv endüstrisinin sıradaki büyük adımı bu olacak ve firmalar hazırlıklarını sürdürüyor.



Mercedes ve alt markası EQ'nun 2025 yılına kadar elektrikli araçlara dönüşünün büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomotiv endüstrisi en hızlı dönüşümlerinden birini yaşayacak.



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