

Alman otombil devi, tüm dünyada yakaladığı 1.893.619 adetlik satış adedi başarısını, 11 aylık sürede gerçekleştirdi. Bu rakam geçen sene aynı periyottaki satış adedinden yüzde 11,8 daha fazla. Bu rakama ayrıca yine bu yılın 11 aylık döneminde gerçekleşen 129.770 adetlik "smart" satışlarını da ekleyince toplam satış adedi 2.023.389 olarak kayıtlara geçiyor.







Avrupa, gerçekleşen 819.689 adetlik satış ile tüm dünyada en çok Mercedes satılan bölge olurken, Asya-Pasifik bölgesi 665.444 adetlik satış rakamı ile ikinciliğe yerleşiyor. Bu bölgede, Çin'de gerçekleşen 429.325 adetlik satış rakamı dikkat çekiyor.







NAFTA ülkeleri olarak anılan Amerika, Kanada ve Meksika'daki toplam satış rakamları 358.292 olarak açıklanırken, Amerika'da bu dönemde toplam 308.226 adet Mercedes-Benz satışı gerçekleşti.







Sadece kasım ayında gerçekleşen 182.602 adetlik satış rakamı, geçen senenin kasım ayına göre yüzde 12,7 daha fazla. Bu başarıda, bu yıl içerisinde piyasaya sunulan yeni nesil E serisinin büyük payı olduğu düşünülüyor.







kaynak:ahbr