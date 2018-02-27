MERHUM ERBAKAN'IN 1981'DEKİ SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE YARGILANMA GÖRÜNTÜLERİ AÇIĞA ÇIKTI
Vefatının 7. yılında merhum Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981'deki ilk kez açığa çıkan yargılanma görüntüleri yayınlandı.
BBC Türkçe, vefatının 7. yılında merhum Necmeddin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntülerini yayınladı. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde şöyle deniliyor;
YASAKLI MİLLİ SELAMET PARTİSİ'NİN 34 ÜYESİ YARGILANIYOR
Türkiye'de sıkıyönetim mahkemeleri bugünlerde, kitlesel yargılamalar kapsamında binlerce dosyaya bakıyor. Burada, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkeme'sinde yasaklı Milli Selamet Partisi'nin 34 üyesi yargılanıyor.
Suçlamalar, "laikliğe aykırı davranmak, Atatürk'e hakaret ve İslami bir devlet kurmaya çalışmak."
ERBAKAN 36 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Partinin genel başkanı Necmettin Erbakan, 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Yanındaki kilit isimlerse, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya. Mahkemede jüri yok. Davalar, başsavcının yaı sıra iki askeri hakim ve bir sivil mahkeme başkanı huzurunda yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar