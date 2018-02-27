Vefatının 7. yılında merhum Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981'deki ilk kez açığa çıkan yargılanma görüntüleri yayınlandı.

BBC Türkçe, vefatının 7. yılında merhum Necmeddin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntülerini yayınladı. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde şöyle deniliyor;

YASAKLI MİLLİ SELAMET PARTİSİ'NİN 34 ÜYESİ YARGILANIYOR

Türkiye'de sıkıyönetim mahkemeleri bugünlerde, kitlesel yargılamalar kapsamında binlerce dosyaya bakıyor. Burada, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkeme'sinde yasaklı Milli Selamet Partisi'nin 34 üyesi yargılanıyor.

Suçlamalar, "laikliğe aykırı davranmak, Atatürk'e hakaret ve İslami bir devlet kurmaya çalışmak."

ERBAKAN 36 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Partinin genel başkanı Necmettin Erbakan, 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yanındaki kilit isimlerse, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya. Mahkemede jüri yok. Davalar, başsavcının yaı sıra iki askeri hakim ve bir sivil mahkeme başkanı huzurunda yapılıyor.

Kaynak: haberinburada