

Bizim ülkede bir hastalık var. Transfere doymuyoruz. Tuttuğumuz takım 10 yeni transferle sezona başlasın, devre arası 4-5 tane daha istiyoruz. Kulüplere yol gösteren gösterene. “Sağ bek al, santrfor al. 10 numara al. Şu takıma en az 4 takviye şart. Bu takım defansını yenilemeli” gibilerinden tavsiyeler. Sanırsınız futbolcu almakla sorunlar hemen çözülecek. Neyse... Herkesin kendi görüşü elbette, saygı da duymak gerekiyor.







Konumuz Beşiktaş... Geçen sezonun şampiyonu, harikalar yaratan takımı Beşiktaş. Bu sezonun Beşiktaş'ı, geçen sezonun Beşiktaş'ının gerisinde. Bazı istatistik veriler işlerin çok da kötü gitmediğini gösterse de futbolun tatmin edici olmadığı herkesin kabul ettiği bir gerçek.







Geçen sezonun ilk yarısıyla kıyaslarsak, galibiyet oranı yüzde 75'ten yüzde 62.5'e geriledi... Geçen sezon iki derbiyi de almıştı, bu sezonun ilk yarısında derbi kazanamadı... Geçen sezon 37 gol atan takım bu sezon 28 golde kaldı.







Maç başı gol ortalaması 2.3'ten 1.7'ye geriledi. Geçen sezon ilk yarı 11 hafta lider kalmıştı, bu sezon sadece 1 hafta lider kalabildi. Belki de tek gelişme savunmada. Geçen sezon 18 golü kalesinde görmüştü, bu sezon rakam 13'e indi. Başka artıları yok mu Beşiktaş'ın? Var elbette.







Örneğin takım kafa golü yemedi. En fazla kafa golü atan takım da oldu. Topla oynama yüzdesi en yüksek takım da, en çok korner kullanan takım da Beşiktaş. En fazla ceza sahasına giren, en fazla orta yapan takım da Beşiktaş..







Ama atılan gol sayısındaki, dolayısıyla galibiyet oranındaki düşüş ortada. Peki, çare yeni bir santrfor transferinde mi? Millet takmış Gomez'e. Gomez olsaymış, Demba Ba olsaymış... Aboubakar'ı da beğenmiyoruz nasıl olsa! Eto'o şimdi yeniden moda.







kaynak:habertürk