MERİÇ NEHRİ'NDE 50 KİLOLUK YAYIN İLE SELFİ YARIŞI
Balık pazarında sergilenen 2 metrelik yayın balığı ilgi gördü.
Edirne'de balıkçıların Meriç Nehri'nde yakaladığı 50 kiloluk, 2 metre uzunluğundaki yayın balığına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Balık pazarında yayın balığını gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekti, bazıları ise ağırlığını tartmak amacıyla balığı bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı.
Balıkçı Hamza Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatlı su balığı olan yayın balığını Küplü ilçesindeki balıkçıların Meriç Nehri'nde yakalandığını söyledi.
Balığın boyutları itibariyle balıkçıları zorladığını belirten Köksoy, "Bu bize bayram şekeri oldu. Tezgahımızı şenlendirdi. Gelen geçen balıkla fotoğraf çektiriyor. Şu an yayın balığı diğer balıklara göre daha fazla talep görüyor. Bayram balığı diyebiliriz. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Balık severler yayının tadını bilir, tavada kızartması güzel olur" diye konuştu.
kaynak:hürriyet
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