MERİÇ'İ KULLANARAK YUNANİSTAN'DAN UYUŞTURUCU TAŞIMIŞLAR
Avrupa ülkelerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi, Yunanistan üzerinden Meriç Nehri'ni kullanarak Türkiye'ye getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca- Akçadağ köyü yakınlarında operasyon düzenledi.
Operasyonda Arnavutluk'tan alınıp, yasa dışı yollardan nehri de kullanarak Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 4 çuval içerisinde 52 paket halinde 72 kilo 919 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.K, F.T, G.Ç, M.A.K, S.K, K.P, A.J, H.B, L.K, Ş.Ç gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar