MERKEL, 5 YILDIR TATİL KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİYOR
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İtalyan Alplerindeki Solda'a geçiren Merkel yine aynı kıyafetleri giydi.
Almanya Başbakanı Merkel bu yıl da tatil için İtalyan Alplerini seçti. Tatilden fotoğrafları gelen Merkel'in tatil kıyafetini yine değiştirmediği görüldü.
5 YILDIR KIYAFETİ DEĞİŞMEDİ
Merkel'in Solda'da doğa yürüyüşü yaparak geçirdiği tatil de 5 yıldan beri aynı kıyafetleri giydiği de dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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