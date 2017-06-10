

Almanya Başbakanı Angela Merkel İngiltere'nin, Brexit görüşmelerine başlanmasıyla ilgili daha önce belirlenen tarihe uyacağını ümit ettiğini söyledi. Merkel, İngiltere'deki genel seçimler ardından görüşmelerin başlamasının önünde bir engel görmediğini belirtti.







Merkel, İngiltere'nin kendileri için iyi bir ortak olarak kalacağını umduğunu da belirtti.







Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Meksika'daki görüşmesi sırasındaki basın açıklamasında konuşan Alman lider, görüşmelerin hızlı olmasını istediklerini de söyledi:







"Hızlı bir şekilde müzakere etmek istiyoruz. Zamanlamayla ilgili plana uymak istiyoruz. Bu noktada, bu müzakerelerin daha önce üzerinde anlaştığımız şekilde başlamamasını önermeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum. İngiltere, artık Avrupa Birliği'nin parçası olmayacak olsa da Avrupa'nın parçasıdır."







Merkel, bununla birlikte müzakerelerde 27 üye ülkenin çıkarlarını savunacağını ekledi.







kaynak:milliyet