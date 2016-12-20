

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kamyon, şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan Breitscheidplatz Noel pazarına girdi. Saldırıda 12 kişi öldü..







"Bugün hepimiz için çok zor bir gün" diyen Başbakan Merkel, saldırıyla ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade etti:



"DERİNDEN SARSILDIM"







"Berlin'deki saldırıda dolayı derinden sarsıldım. Olay henüz tam aydınlatılmadı ama bir 'terör' saldırısından yola çıkabiliriz. Sorumlular yasalarımızın öngördüğü en sert biçimde cezalandırılacaktır"







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI







Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere hamilik yapan Avrupa ülkelerine "terör gün gelir bumerang gibi döner sizi de vurur" diye uyarıda bulunmuş teröristlere hamilik yapmamaları gerektiğini söylemişti.







kaynak:sabah