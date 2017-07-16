MERKEL: KONYA'DAKİ ALMAN ASKERLERİNE ZİYARETİ TÜRKİYE İLE PAZARLIK KONUSU YAPMAYIZ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin, Türkiye ile siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Merkel, böyle bir durum olması halinde talepleri reddedeceğini açıkladı.
Başbakan Merkel, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin geleneksel yaz röportajında, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izni verilmesine yönelik Türkiye ile görüşmelerin süreceğini ifade etti.
Merkel, bir soru üzerine, ikili görüşmelerde Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar konusunda bir istek olmadığını, ayrıca bunun ziyaret izniyle ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.
"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA TALEBİ REDDEDERİZ"
İlticalara mahkemelerin baktığına işaret eden Merkel, bunun siyasi pazarlık konusu yapılmak istenmesi durumunda yanıtlarının ne olacağına yönelik soru üzerine, "Sizin kaynaklarınız ne diyor bilmiyorum ama bizim görüşmelerimizde böyle bir şey gündeme gelmedi. Böyle bir şey olması durumunda da bu talebi açıktan reddederiz." dedi.
"YAŞANANLAR NAHOŞ"
Merkel, ziyaret hakkının buna halel getirilmeden ve yan istekler olmadan sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşananlar nahoş, gerçekten nahoş" ifadesini kullandı.
"ALMAN VEKİLLERİN KENDİ ASKERLERİNİ ZİYARET ETMESİ DOĞAL HAKLARI"
Alman milletvekillerinin kendi askerlerini ziyaret etmelerinin doğal hakları olduğunu ifade eden Merkel, Alman hükümetinin yanı sıra NATO'nun da Türkiye ile bu konuda görüşeceğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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