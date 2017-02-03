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MERKEL O RÖPORTAJI SORDU: DEMECİNİZ SONRASI GÖRÜŞMEK İSTEDİM


MERKEL O RÖPORTAJI SORDU: DEMECİNİZ SONRASI GÖRÜŞMEK İSTEDİM
Tarih : 03 Şubat 2017, 10:47
Puan Ver : Merkel O Röportajı Sordu: Demeciniz Sonrası Görüşmek İstedim(6/10)7


HABERTÜRK'ÜN edindiği bilgilere göre Merkel, Kılıçdaroğlu'nun bir Alman gazetesine verdiği, ziyaretin iç politika malzemesi yapılmaması yönündeki demecini anımsatarak, "Sizinle özellikle görüşmek istedim. Demecinizi okudum. Darbe sonrası ve OHAL sonrası sürece ve anayasa değişikliği teklifinize ilişkin değerlendirmelerinizi önemsiyorum" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun da "Darbe girişiminin karşısında yer aldık. OHAL ilanına karşıydık. Demokrasinin yanında yer aldık. KHK'larla devlet yeniden şekillendirildi. 140'ı aşkın gazeteci tutuklandı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı, bunu kabul edilemez buluyoruz" dediği öğrenildi.



OHAL SÜRECİ



Görüşmede Merkel'in, OHAL koşullarında referandumun yapılmasını nasıl değerlendirdiğini sorduğu belirtildi. CHP liderinin ise, "Hayır oyu çıkması konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz, yeterli koşullar var. Kararlıyız, hayır çıkacak. Ancak OHAL koşullarında referandumun sağlıklı olacağını düşünmüyorum" dediği kaydedildi.



Kılıçdaroğlu'nun görüşmede ayrıca "Başbakan OHAL ilan edilmeden önceki ilk görüşmemizde 1,5-2 ay süreyle OHAL ilan edileceğini söylemişti ama 3'üncü dönemdir uzatılıyor" ifadesini kullandığı da belirtildi.



TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya Başbakanı'nın sorusu üzerine parti olarak Türkiye-AB ilişkilerinin devamından yana olduklarını vurguladığı, "Ancak çifte standarda son vermek gerekiyor" dediği de kaydedildi.



 



kaynak:habertürk








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