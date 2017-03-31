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MERKEL SONUNDA TÜRKİYE'NİN HAKKINI TESLİM ETTİ


MERKEL SONUNDA TÜRKİYE'NİN HAKKINI TESLİM ETTİ
Tarih : 31 Mart 2017, 12:43
Puan Ver : Merkel Sonunda Türkiye'nin Hakkını Teslim Etti(9/10)8


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin Malta'da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nde (AB) hatalar yapıldığını belirterek, AB'nin dış sınırlarını ve komşularını yeterince düşünmediğini ifade etti.



Avrupa'nın, komşusu Suriye konusunda insani sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyeceğiz? Bu, Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın sorumluluğu mu diyeceğiz? Gerçek şu ki, sığınmacı kamplarının finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadık." dedi.



 



kaynak:habertürk








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