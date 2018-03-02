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Merkel ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu

MERKEL VE TRUMP TELEFONDA PUTİN'İN AÇIKLADIĞI NÜKLEER FÜZE'LERİ KONUŞTU

Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'in "Dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettik" açıklamasını görüştü.

Tarih : 02 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu(9/10)5

Almanya Hükümet Sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları görüşmede Rusya'nın açıkladığı yeni silahlar konusunda endişelerini paylaştıklarını belirtti.

PUTİN'İN AÇIKLADIĞI SİLAHLAR KONUŞULDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya hükümet sözcüsü iki liderin görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in geliştirilen silahlarla ilgili açıklamalarından doğan endişelerini paylaştığını açıkladı. İki lider Putin'in açıklamalarının silah kontrolü çabalarına negatif etkileri olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

İKİ LİDER BMGK KARARININ DERHAL UYGULANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Merkel ve Trump'ın gündemindeki bir diğer konu da Suriye'de uygulanması kararı alınan ateşkesti. İki lider Esad yönetimi ile Rus ve İranlı müttefiklerinin BMGK kararını derhal uygulaması çağrısında bulundu. Almanya hükümet sözcüsü Merkel ve Trump'ın Rusya'ya Doğu Guta'nın bombalanmasında yer almaması çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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