MERKEL'DEN BİR İNCİRLİK AÇIKLAMASI DAHA: TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret edebilmelerinin kendisi için tartışmaya açık bir mesele olmadığını, yine de konu hakkında iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.
Merkel, başkent Berlin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
İki ülke arasında ekonomi ve kalkınma yardımı alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanmasından sonra Modi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, milyarlarca avroluk yatırımlarla Hindistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "Her yıl 1 milyar avro veriyoruz." dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar