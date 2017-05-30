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MERKEL'DEN BİR İNCİRLİK AÇIKLAMASI DAHA: TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL


MERKEL'DEN BİR İNCİRLİK AÇIKLAMASI DAHA: TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL
Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:32
Puan Ver : Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil(5/10)4


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret edebilmelerinin kendisi için tartışmaya açık bir mesele olmadığını, yine de konu hakkında iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.



Merkel, başkent Berlin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.



İki ülke arasında ekonomi ve kalkınma yardımı alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanmasından sonra Modi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, milyarlarca avroluk yatırımlarla Hindistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "Her yıl 1 milyar avro veriyoruz." dedi.



 



kaynak:habertürk








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