MERKEL'DEN SKANDAL İSTEK! AB'NİN TÜRKİYE'YE AYIRDIĞI FONLARA ENGEL KOYMAYA ÇALIŞIYOR
Almanya- Türkiye ilişkilerinde gerilim sürerken Merkel'den flaş bir hamle daha geldi. Türkiye'de AB ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürüten İktisadi Kalkınma Vakfı başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "' 'AB'nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 - 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye'ye ayrılan fon tehlikede" açıklamasında bulundu.
"EKONOMİK BASKI" ÇAĞRISI DA YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Almanya AB'ye Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yapmıştı.
Almanya, AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep etmişti.
"TÜRKİYE'YE YANLIŞ MESAJ VERİR" VURGUSU YAPILMIŞTI
Ortaya çıkan çağrı belgesinde ayrıca "AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye'ye yanlış bir mesaj vereceğine" de dikkat çekildiği bilgisi verilmişti. Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu'na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
- Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
- Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
- Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar