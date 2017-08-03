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MERKEL'DEN SKANDAL İSTEK! AB'NİN TÜRKİYE'YE AYIRDIĞI FONLARA ENGEL KOYMAYA ÇALIŞIYOR


Merkel'den Skandal İstek! AB'nin Türkiye'ye Ayırdığı Fonlara Engel Koymaya Çalışıyor
Tarih : 03 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Merkel'den Skandal İstek! Ab'nin Türkiye'ye Ayırdığı Fonlara Engel Koymaya Çalışıyor(9/10)5

Almanya- Türkiye ilişkilerinde gerilim sürerken Merkel'den flaş bir hamle daha geldi. Türkiye'de AB ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürüten İktisadi Kalkınma Vakfı başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "' 'AB'nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 - 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye'ye ayrılan fon tehlikede" açıklamasında bulundu.

"EKONOMİK BASKI" ÇAĞRISI DA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Almanya AB'ye Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yapmıştı.

Almanya, AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep etmişti.

"TÜRKİYE'YE YANLIŞ MESAJ VERİR" VURGUSU YAPILMIŞTI

Ortaya çıkan çağrı belgesinde ayrıca "AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye'ye yanlış bir mesaj vereceğine" de dikkat çekildiği bilgisi verilmişti. Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu'na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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