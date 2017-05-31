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merkel'in fetö ile bağlantısı var

MERKEL'İN FETÖ İLE BAĞLANTISI VAR

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazdı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:03
Puan Ver : Merkel'in Fetö İle Bağlantısı Var(6/10)4


Alman gazetesi Junge Welt'in Ortadoğu Uzmanı Nick Brauns, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya Gülencilerin Mekke'si haline geldi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Alman hükümetinin FETÖ'cülerin darbe girişimine katıldığı yönündeki iddiaları inkar ettiğini yazdı.



"ALMAN HÜKÜMETİNİN FETÖ İLE BAĞLANTISI VAR"



Brauns yazısında, "Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı vardır. Örneğin FETÖ'nün savunucularından ve teşkilatlarından 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Berlin'de ve tüm Almanya'da faaliyet göstermektedir.



2015 ve 2016 yılları arasında Federal İçişleri Bakanlığı'nda bu vakıfın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Merkel  İn  Fetö  İle  Bağlantısı  Var    haber

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