Merkez Bankası anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55'ten yüzde 9,49'a geriledi. Dolar/TL kuru tahmini ise bu yıl sonu için 3,75 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 oldu. Dolar/TL kuru tahmini ise bu yıl sonu için 3,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,32 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,90 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

TÜFE BEKLENTİSİ

"2017 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,25 iken, bu anket döneminde yüzde 0,18 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,22 ve yüzde 0,21 olmuştur. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,57 olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,2 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 21,4 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir."

TÜFE ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 19,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 23,8'inin beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. 2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 43,5 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 49,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 11,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 88,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 iken, bu anket döneminde yüzde 11,95 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 11,96 olarak gerçekleşmiştir.

DİBS BEKLENTİSİ

2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,87, 10,85, 10,87, 10,76, 10,41 ve 10,06 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,69 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,48 ve yüzde 10,67 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,01, 8,09 ve 8,11 olarak gerçekleşmiştir.

KUR BEKLENTİSİ 3.75 LİRA

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,76 TL iken, bu anket döneminde 3,75 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 36,3 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,7 milyar ABD Doları ve 38,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e yükselmiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: haberinburada