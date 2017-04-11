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merkez bankası cari açık rakamlarını açıkladı!

MERKEZ BANKASI CARİ AÇIK RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası cari işlemler açığını açıkladı. Buna göre bir önceki yılın Şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar oldu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 10:37
Puan Ver : Merkez Bankası Cari Açık Rakamlarını Açıkladı!(5/10)3


 Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu.



BEKLENTİ 2,5 MİLYAR DOLARDI



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.



 



kaynak:haberler








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