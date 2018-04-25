MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLAR, ÖNCE DÜŞTÜ SONRA YÜKSELDİ
Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında 4,05 lira seviyesine çekilen dolar, yeniden 4,10 liraya yükseldi. Euro ise yeniden 5 lirayı aştı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karar sonrasında 4,05 lira seviyesine çekilen dolar, yeniden 4,10 liraya yükseldi. Euro ise yeniden 5 lirayı aştı.
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi ise arttırıldı. GLP, 12.75'ten 13.50'ye çıkarıldı.
Kaynak: haberinburada
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