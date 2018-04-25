Sevgilisini Kanlar İçinde Bırakan Cani: Alkollüydüm, Hatırlamıyorum
Adana'da Termometreler 39'u Gösterdi
Rtük Artık İnternet Yayınlarına Da Denetim Getirebilecek
Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi
Roma'nın Umudu Yeni Bir Barcelona Dönüşü!
Profesörü Yıkan Haber! 35 Yıllık Evli, 9 Çocuğu Var Ama Kısırmış
Kara Kutu Çözülüyor! Pilot, Jetin Burnunu 51 Kez Kaldırmaya Çalışmış
Tcdd'den İlaçlama Uyarısı: 10 Gün Boyunca Raylara Yaklaşmayın
Beşiktaş'tan Tff'nin Derbi Kararına İlk Tepki
Bölünecek Üniversite Sayısı 13'e Yükseldi! Isparta, Afyon Ve Eskişehir'e Yeni Üniversiteler Geliyor
Merkez Bankası Faiz Kararının Ardından Dolar, Önce Düştü Sonra Yükseldi
Moskova'da Kritik Suriye Zirvesi! 3 Ülkenin Bakanları Masaya Oturuyor
Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş Oldu
Suudi Arabistan: Abd'nin Suriye'deki Masrafını Katar Ödesin
Arkadaşını Kurtarmak İsterken Derede Boğulan Kızın Ölümü, Okulunu Yasa Boğdu
Finlandiya'daki Vatandaşlık Maaşı Projesi Sona Eriyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbi Kararını Verdi
'öldürmeye Cihangir'den Başlarız' Diyen Sunucuya Zorla Getirme Kararı
Kaldırımda Yürüyen Kadının Kafasına Çatıdan Demir Düştü
Türk Sporunun Acı Kaybı

Merkez Bankası Faiz Kararının Ardından Dolar, Önce Düştü Sonra Yükseldi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLAR, ÖNCE DÜŞTÜ SONRA YÜKSELDİ

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında 4,05 lira seviyesine çekilen dolar, yeniden 4,10 liraya yükseldi. Euro ise yeniden 5 lirayı aştı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Merkez Bankası Faiz Kararının Ardından Dolar, Önce Düştü Sonra Yükseldi(10/10)6

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karar sonrasında 4,05 lira seviyesine çekilen dolar, yeniden 4,10 liraya yükseldi. Euro ise yeniden 5 lirayı aştı.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi ise arttırıldı. GLP, 12.75'ten 13.50'ye çıkarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merkez  Bankası  Faiz  Kararının  Ardından  Dolar  Önce  Düştü  Sonra  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER