MERKEZ BANKASI VE HÜKÜMET DÖNEN OYUNLARIN FARKINDA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli kura dair açıklamasında "Merkez Bankası ve hükümetimiz dönen oyunların farkında" dedi
Gedikli twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3.86 TL'nin altına indi. Spekülatif atakları bertaraf etmek için birçok enstrümanı oldugunu belirtmiştik. Kargadan başka kuş faizden başka ekonomi kavramı bilmeyenler tabi bu yöntemleri bilmiyordu."
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