Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu
Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok
Lazio, Kiev Deplasmanından Turla Döndü
Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
Alman Ekibi Leipzig, Roberto Mancini'nin Ekibi Zenit'i Eledi
Marsilya, İspanya'da Athletic Bilbao'yu 2-1 Yenerek Turladı
Skandal Hakem Yeniden Fenerbahçe - Cska Moskova Maçına Atandı!
Imf, Türkiye Raporunu Yayımladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasasını Onayladı!
Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
Günlerdir Tartışılıyordu! Nişasta Bazlı Şekerle İlgili Karar Alındı
Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!
Pfdk'dan Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza
Lüks Villada Kaçak İçki İmalathanesi Kurmuşlar

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmini Belli Oldu

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2018 sonu dolar tahmini 4,11 lira oldu.

Tarih : 15 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmini Belli Oldu(8/10)4

Merkez Bankası, ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,47'den yüzde 8,23'e düştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye çıkarken, şubat yüzde 0,67'den yüzde 0,62'ye geriledi. Ankete katılanların mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 oldu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. Ankete göre dolar tahmini 2018 sonu için 4,1156 TL olarak açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merkez  Bankası  Yıl  Sonu  Dolar  Tahmini  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER