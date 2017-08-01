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Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminin Yüzde 8,7'ye Çıkardı
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Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminin Yüzde 8,7'ye Çıkardı

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİN YÜZDE 8,7'YE ÇIKARDI

Merkez Bankası'nın 2017 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8,5'tan yüzde 8,7'ye yükseltti. 2018 beklentisi ise yüzde 6,4 olarak kaldı.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminin Yüzde 8,7'ye Çıkardı(7/10)3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını; 2017 yıl sonunda yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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