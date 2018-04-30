Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Buna göre enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,2-9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4) gerçekleşmesi bekleniyor.

"İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILACAK"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir" dedi.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın sunumdan satır başları şöyle:

- İlk çeyrekte çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşme sınırlı kaldı.

- İlk çeyrekte iktisadi faaliyet ivme kaybetmekle birlikte gücünü korudu.

- Kredilerin 2017 yılının son çeyreğinden bu yana bir miktar ivme kaybettiği gözlenmektedir.

- Sistemin fonlama ihtiyacı kasımdan bu yana tamamen GLP'den sağlanıyor.

- TL diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetti ve daha dalgalı bir seyir izledi.

- Finansal koşullar yılın ilk çeyreğinde bir miktar sıkılaştı.

- İlk çeyrekte gıda enflasyonu öngörülerimizle oldukça uyumlu gerçekleşti.

- İthalat fiyatlarındaki yükselişin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz.

- İthalat fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.

- İşgücü piyasasındaki olumlu görünüm özel tüketimi destekliyor.

- İşsizlik oranının gerilemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

- Mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğini sürdürmesi ve cari dengeyi olumlu etkilemesini bekliyoruz.

- Petrol fiyatları varsayımını 2018 için 66 dolardan 68 dolara, 2019 için 62 dolardan 65 dolara yükselttik.

- Gıda enflasyonu varsayımını 2018 ve 2019 için yüzde 7 olarak koruduk.

Kaynak: haberinburada