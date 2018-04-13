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Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLARA BİR MÜDAHALE DAHA!

4,20 lira seviyesine çıkarak rekor kıran dolara Merkez Bankasından bir hamle daha geldi. Merkez, 150 milyon dolarlık Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Merkez Bankası'ndan Dolara Bir Müdahale Daha!(7/10)3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.

10,6 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIM İHALESİ AÇACAK

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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