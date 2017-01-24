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Merkez Bankasından Faiz Kararı

merkez bankasından faiz kararı

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de ve gecelik borçlanma faiz oranını...

Tarih : 24 Ocak 2017, 14:13
Puan Ver : Merkez Bankasından Faiz Kararı(5/10)2


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tutarken, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte son kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır.  Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır." ifadesini kullandı.



 



kaynak:AA








Etiketler: Merkez  Bankasından  Faiz  Kararı    haber

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