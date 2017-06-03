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merkez bankası'ndan 'kredi kartı' açıklaması

MERKEZ BANKASI'NDAN 'KREDİ KARTI' AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 16:14
Puan Ver : Merkez Bankası'ndan 'kredi Kartı' Açıklaması(10/10)9


TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.



Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerinegöre daha yüksek belirlediği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredikartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." denildi



 



kaynak:yenişafak








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