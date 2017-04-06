

Güne yükselişle başlayan ve 3.7292 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, Merkez Bankası'nın hamlesi ile bir miktar gevşedi. Merkez Bankası açtığı bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 250 milyon dolar artırarak 1.25 milyar dolara yükseltti. Bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 950 milyon dolar verdi.











kaynak:milliyet