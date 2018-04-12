Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1,6 milyar dolar azalışla 108,4 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri, 3 milyon dolar artışla 25,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 622 milyon dolar azalarak 83 milyar 80 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Mart ile biten haftada 84 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyon dolar artışla 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar azalarak 110 milyar 47 milyon dolardan 108 milyar 428 milyon dolara geriledi.

Kaynak: haberinburada