Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından "ticaret savaşları"na ilişkin negatif havanın dağılması ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin risk iştahını artırmasıyla dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybediyor.

DOLARA OLAN TALEP AZALINCA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar endeksi, yüzde 0,6 azalışla 89,6'ya kadar gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerin dolar karşısındaki yükselişi de özellikle öğleden sonraki işlemlerde hız kazandı. Bugüne 3,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 3,7866'ya kadar geriledi.

DOLAR 3,80'İN ALTINA İNDİ

Saat 16.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,7890'dan işlem görürken, avro/TL 4,7020 ile önceki kapanışın hemen üzerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda sterlin/TL ise yatay seyirle 5,2750'den işlem görüyor.

TCMB FAİZ KARARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Analistler, yarın TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ve cuma günü ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, "ticaret savaşları" konusundaki haber ve açıklamaların da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini dile getirdi.

ANALİSTLER DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8120'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin etkili olacağını belirten analistler, 3,7800 ve 3,7550 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yarınki PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.

Kaynak: haberinburada