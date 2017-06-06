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merkez mayıs ayı fiyat gelişmelerini raporunu yayımladı!

MERKEZ MAYIS AYI FİYAT GELİŞMELERİNİ RAPORUNU YAYIMLADI!

Merkez Bankası Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunda mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimde düşüş gözlendiği bildirildi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 11:15
Puan Ver : Merkez Mayıs Ayı Fiyat Gelişmelerini Raporunu Yayımladı!(7/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı mayıs ayı ‘Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayımladı. Raporda mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimde düşüş gözlendiği bildirildi.



Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,45 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,15 puan azalarak yüzde 11,72 oldu. Bu dönemde gıda enflasyonundaki yukarı yönlü seyir devam etti. Enerji enflasyonundaki düşüş Mayıs ayında da sürerken hizmet enflasyonunda yükseliş kaydedildi. Temel mal grubunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri hissedilmeye devam etti. Bununla birlikte, giyim fiyatlarında yöntem değişikliğinden kaynaklanan geçici faktörler temel mal grubunda enflasyonu düşürücü yönde etki yaptı. Söz konusu geçici etkiler arındırıldığında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir düşüş olduğu gözlendi.



 



kaynak:milliyet








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