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merkez parti'nin kurulduğu tarih dikkati çekti

MERKEZ PARTİ'NİN KURULDUĞU TARİH DİKKATİ ÇEKTİ

FETÖ operasyonları kapsamında Merkez Parti Genel Başkanı Karslı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tarih : 09 Aralık 2016, 11:12
Puan Ver : Merkez Parti'nin Kurulduğu Tarih Dikkati Çekti(6/10)5


Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 12 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturmada Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



FETÖ operasyonlarında ilk kez bir partinin genel başkanı hakkında yakalama kararının çıkarılması dikkati çekiyor. Başka bir önemli detay ise, Karslı'nın Merkez Parti'yi 17 Aralık kumpasından sonraki süreçte kurmuş olması. Merkez Parti, 7 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.



Partinin kuruluş davetiyesinde, "Zulüm ve keyfiliğin yerine; Mutlak hak ve adalet, Korku ve güvensizliğin yerine; Huzur ve barışı, Yolsuzluk, hırsızlık, kayırmacılık yerine; Şeffaf ve adil düzeni inşa etmek ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.



 



kaynak:yenişafak








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