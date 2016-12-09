

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 12 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturmada Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







FETÖ operasyonlarında ilk kez bir partinin genel başkanı hakkında yakalama kararının çıkarılması dikkati çekiyor. Başka bir önemli detay ise, Karslı'nın Merkez Parti'yi 17 Aralık kumpasından sonraki süreçte kurmuş olması. Merkez Parti, 7 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.







Partinin kuruluş davetiyesinde, "Zulüm ve keyfiliğin yerine; Mutlak hak ve adalet, Korku ve güvensizliğin yerine; Huzur ve barışı, Yolsuzluk, hırsızlık, kayırmacılık yerine; Şeffaf ve adil düzeni inşa etmek ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.







kaynak:yenişafak