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Merkez'den rekor kıran dövizle ilgili ilk yorum!

MERKEZ'DEN REKOR KIRAN DÖVİZLE İLGİLİ İLK YORUM!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için "atak" değerlendirmesi yaparak atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!(7/10)3

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için "atak" değerlendirmesi yaparak atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi. Çetinkaya, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ekonomideki son gelişmelere ilişkin basına kapalı bilgilendirme yaptı.

"KREDİBİLİTE SORUNUMUZ VAR"

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çetinkaya'nın, muhalefet milletvekillerinin "Merkez Bankası'nın itibarı aşındı" eleştirilerini kabul ettiği, "Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli. İletişimimizde sorun olabilir" dediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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